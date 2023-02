'É importante garantir esse ganho de autonomia do BC', diz Campos Neto

Agência Estado

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, voltou a defender nesta terça-feira (14), que a autonomia formal da instituição é muito importante assim como é importante garantir esse ganho. As afirmações foram feitas durante o evento CEO Conference do BTG Pactual, marcando mais uma vez posição ante as críticas do presidente Lula à autonomia conferida ao BC no governo anterior.