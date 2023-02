Exportações de calçados iniciam o ano em alta

Dados elaborados pela Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados) apontam que, em janeiro, foram embarcados 14,63 milhões de pares, que geraram US$ 117,9 milhões. Os resultados são superiores tanto em volume (+4,5%) quanto em receita (+16,6%) em relação ao primeiro mês de 2022.

Em janeiro, o crescimento dos pares embarcados aos países membros da União Europeia mais do que compensou as quedas registradas para Estados Unidos e Argentina, historicamente os dois principais destinos do calçado brasileiro. Segundo o presidente-executivo da Abicalçados, Haroldo Ferreira, as exportações para o bloco econômico cresceram 29% em receita e 27,9% em volume. “A desaceleração da inflação na região tende a beneficiar, gradativamente, o consumo de bens não essenciais, caso dos calçados”, avalia o executivo, ressaltando que o FMI revisou - para cima - a projeção de crescimento do PIB para a Zona do Euro, que deve variar 0,7% em 2023 - previsão anterior era de 0,5%.

No primeiro mês de 2023, o principal exportador de calçados do Brasil foi o Rio Grande do Sul. Partiram das fábricas gaúchas mais de 2,8 milhões de pares, que geraram US$ 46,68 milhões, resultado 17% inferior em volume, mas 4,5% superior em receita na relação com janeiro do ano passado. O fato se deu pelo aumento do preço médio do calçado exportado pelos gaúchos, que passou de US$ 15,98 para US$ 16,50.

O segundo maior exportador de calçados de janeiro foi o Ceará. No mês passado, foram embarcados de lá 5,9 milhões de pares, que geraram US$ 34,73 milhões, queda de 3,7% em volume e aumento de 14% em receita na relação com janeiro de 2022.

Na sequência, apareceram São Paulo (2,9 milhões de pares e US$ 11,17 milhões, altas de 58% e 80,4%, respectivamente, ante 2022) e Minas Gerais (709 mil pares e US$ 10,38 milhões, altas de 19,6% e 33,7%, respectivamente).

Mesmo registrando quedas em relação a janeiro de 2022, os Estados Unidos seguiram sendo o principal destino do calçado brasileiro no primeiro mês do ano. Em janeiro, foram embarcados para lá 1,26 milhão de pares por US$ 23,4 milhões, resultados inferiores tanto em volume (-28%) quanto em receita (-9,5%) em relação ao mesmo período de 2022.

Em janeiro, a Bolívia ultrapassou a Argentina como o segundo principal destino do calçado verde-amarelo. No primeiro mês do ano, foram embarcados para o país vizinho 735,6 mil pares por US$ 12,8 milhões, resultado 5,5% inferior em volume e 92,3% superior em receita na relação com janeiro de 2022.

Na sequência dos destinos, apareceram a Argentina (2 milhões de pares e US$ 6,9 milhões, altas de 147,6% em volume e 137,8% em receita na relação com janeiro passado) e Espanha (584,5 mil pares e US$ 6 milhões, queda de 23% em volume e incremento de 8,8% em receita na relação com o mesmo ínterim de 2022).