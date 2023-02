RS tem quase 700 vagas abertas em concursos públicos

A semana se inicia com, pelo menos, 17 concursos abertos com vagas para o Rio Grande do Sul. Um dos destaques é a seleção para juiz substituto do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT4), com salários de R$ 32 mil.

O Consórcio de Inovação na Gestão Pública (Ciga) e as Centrais Elétricas de Carazinho S.A. (Eletrocar) exigem níveis médio e superior de escolaridade. E a Companhia de Processamento de Dados do Rio Grande do Sul (Procergs) tem remuneraçõos de até R$ 12 mil.

Além disso, na próxima quinta-feira (15), a Petrobras abre inscrições para a seleção de 373 postos de nível técnico. Os interessados terão até o dia 17 de março para se candidatar para o aguardado pleito com lotação em diversas localidades brasileiras. O Banco do Brasil segue com inscrições abertas até o dia 24 de fevereiro.