Alteração na cobrança do ICMS sobre tarifa de energia evita perda de R$ 2 bi por ano ao RS

Decisão cautelar do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Fux, que suspendeu parte da lei que exclui a cobrança de taxas de distribuição e transmissão no cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre a tarifa de energia elétrica, vai evitar perda de R$ 2 bilhões por ano para as receitas do Rio Grande do Sul. A medida, que tem validade para todo o País, assegura um total de aproximadamente R$ 33 bilhões em arrecadação para os cofres dos estados Com a suspensão, os estados poderão voltar a cobrar as taxas denominadas tarifa de uso dos sistemas de distribuição (TUSD) e tarifa de uso do sistema de transmissão (TUST) na base de cálculo do imposto na tarifa. O cálculo foi alterado pela Lei Complementar 194/2022, que definiu a aplicação de alíquotas de ICMS pelo piso (17% ou 18%) para produtos e serviços relacionados a combustíveis, gás natural, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo.

A decisão foi tomada no âmbito de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 7195, ajuizada pelos governadores dos estados do Rio Grande do Sul, Pernambuco, Maranhão, Paraíba, Piauí, Bahia, Mato Grosso do Sul, Sergipe, Rio Grande do Norte, Alagoas, Ceará e do Distrito Federal.

A solução para o impasse foi assunto de audiência do governador Eduardo Leite com o ministro Fux durante roteiro de compromissos em Brasília na semana passada. "A concessão dessa medida pelo STF representa um importante alento para as finanças dos estados, dado que a lei suspensa pela liminar retirou abruptamente da arrecadação dos estados o valor aproximado de R$ 33 bilhões por ano, sem nenhuma previsão de adequada compensação", frisou o procurador-geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa.

A decisão é provisória e deverá ser referendada pela Corte.