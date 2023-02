Força-tarefa apreende 4,6 toneladas de alimentos impróprios para consumo no Litoral Norte

Mais de 50 servidores públicos atuaram esta semana em Força-Tarefa do Programa Segurança Alimentar RS realizada de segunda a quinta-feira (6 a 9/2), no Litoral Norte do Estado. Sete fiscais estaduais agropecuários, um analista agropecuário florestal e um técnico agrícola fizeram parte das equipes. A operação vistoriou 19 estabelecimentos e apreendeu 4,6 toneladas de alimentos impróprios para consumo em restaurantes, mercados e açougues de Torres, Imbé, Tramandaí, Xangri-Lá e Capão da Canoa. Seis locais foram interditados.

Carne sem procedência, fracionada sem autorização e armazenada em temperatura inadequada estão entre as irregularidades identificadas nos estabelecimentos. Também foram encontrados produtos com prazo de validade vencido e, em alguns locais, péssimas condições de higiene. Todos os alimentos apreendidos foram inutilizados para consumo.

“Além de garantirem que alimentos sem procedência ou impróprios para o consumo não cheguem à mesa dos consumidores, atividades como esta são importantes porque possibilitam aos fiscais estaduais agropecuários acompanharem a parte final da cadeia de produção. As operações conjuntas também viabilizam que os servidores coloquem em prática o conceito multidisciplinar de saúde única”, avalia o presidente da Associação dos Fiscais Agropecuários do RS (Afagro), Richard Alves, ressaltando que a ingestão destes produtos aumenta a procura do atendimento nos postos e hospitais.

Além dos trabalhadores da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), participaram da operação servidores da Divisão de Vigilância Sanitária da Secretaria Estadual da Saúde, da Delegacia de Polícia de Proteção ao Consumidor (Decon), da Patrulha Ambiental da Brigada Militar (Patram) e promotores do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco – Segurança Alimentar), do Ministério Público do RS (MP/RS). Também integraram as equipes servidores das vigilâncias sanitárias dos municípios.

Balanço

- 19 estabelecimentos fiscalizados

- 4,6 toneladas de alimentos apreendidos

- 6 interdições

6/2 - Torres

- 4 estabelecimentos fiscalizados

- 3 interditados

- 900 kg

7/2 - Imbé e Tramandaí

- 4 estabelecimentos fiscalizados

- sem interdição

- 1900 kg

8/2 - Xangri-lá

- 7 estabelecimentos fiscalizados

- 1 interditado

- 1100 kg

9/2 - Xangri-lá e Capão da Canoa

- 4 estabelecimentos fiscalizados

- 2 interditados

- 700 kg