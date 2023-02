Edital Gaúcho de Inovação para Indústria tem 10 ideias aprovadas no primeiro ciclo

O Edital Gaúcho de Inovação para a Indústria promovido pelo Sesi, Senai, IEL e Sebrae, com apoio da Fiergs, da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Estado do Rio Grande do Sul, do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e da Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento em Empresas Inovadoras (Anpei), fechou o primeiro ciclo com dez ideias aprovadas, oriundas de diversas regiões do Estado. O fomento busca promover a cultura da inovação e aumentar a competitividade da indústria gaúcha. O próximo passo será o desenvolvimento de projetos.

A chamada de Transformação Industrial contou com 40 inscrições. Das 10 ideias aprovadas, cinco são de empresas de Porto Alegre das áreas de Energias Renováveis, Biotecnologia, Agritech, Nanotecnologia e Indústria 4.0. Uma de São Marcos, da área de Polímeros, Selbach (Alimentos e Bebidas), Gravataí (Economia Circular), Rolante (Sustentabilidade) e Panambi (Energias Renováveis). Para participar do segundo ciclo, as ideias podem ser inscritas até o dia 14 de abril através do site www.egii.com.br.

A chamada de Saúde Mental ainda não teve os resultados divulgados, mas o segundo ciclo já está recebendo inscrições pelo mesmo site.

Além dos recursos financeiros, o projeto aprovado terá acesso ao know how das instituições para o desenvolvimento da ideia e utilização dos centros de pesquisa, desenvolvimento e inovação do Senai e do Sesi. Também poderá participar de ação complementar do Sebrae com foco em empreendedorismo, modelagem de negócio e divulgação do produto, e do IEL, com foco na gestão da inovação e liderança da empresa.