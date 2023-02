Associação Brasileira de Franchising divulga dados do setor em 2022 e projeta 2023

Em 2022, o mercado de franquias brasileiro consolidou sua recuperação e deu sinais de crescimento. É o que mostra o balanço anual do setor realizado pela ABF (Associação Brasileira de Franchising). Na manhã desta quinta-feira (9), a associação realizou uma coletiva para divulgação do resultado acumulado em 2022, discussão dos cenários e perspectivas para o ano de 2023 e apresentação do ranking dos 50 maiores associados e das 10 maiores microfranquias no ano de 2022.

Acompanhando as expectativas, os dados apresentados mostram um aumento do setor no ano passado em relação a 2021 e até mesmo aos números do período pré-pandemia. Em 2022, o setor gerou uma receita aproximada de R$ 211 bilhões, um aumento de 14,6 em relação a 2021 e de 13,2% quando comparado a 2019, ano anterior a pandemia de Covid-19.

Liderando o ranking de setores com maior crescimento no ano estão os segmentos de hotelaria e turismo, com um aumento de 24,5% em relação ao ano anterior. Na sequência, vem os setores de saúde, bem-estar e beleza; e alimentação (food service) - ambos com um crescimento de 21,5%. Já o número de unidades de franquias pelo Brasil também apresentou uma melhora em 2022 e ultrapassou a marca de 184 mil, o que representou um aumento de 7,8% em relação ao ano anterior.

Líderes do Setor

As grandes responsáveis pelo aumento dos números apresentados em 2022 são empresas como Cacau Show, O Boticario e McDonals’s, as líderes do ranking de maiores franquias do ano, que apresentaram uma variação positiva de 33,10%; 1,00% e 0,40% respectivamente. O top 10 ainda é composto por Ortobom, OdontoComapany, Subway, Am/Pm, Seguralta, Lubrax e Óticas Carol. Dentro do top 50, o destaque fica com a empresa Mais 1 Café, que apresentou crescimento de 108,50% entre os anos. Para as microfranquias o destaque fica com as empresas Gazim Semijoias, Prudential e a japonesa Kumon, que lideram o segundo ranking.

Para o ano de 2023 a associação projeto um crescimento significativo em relação ao ano anterior nos segmentos de faturamento (até 12%), operações (10%), empregos (10%) e número de redes (4%).