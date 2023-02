Prefeitura e transportadores avaliam os impactos da construção de ponte em Porto Xavier

Para a prefeitura de Porto Xavier, a construção da ponte ligando Brasil e Argentina, cuja ordem de serviço foi assinada na quarta-feira (8) pelo Ministério dos Transportes e pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), significa o aumento inicial de 30% no fluxo de produtos exportados e importados na travessia pelo município. Do ponto de vista das transportadoras de carga, embora a inclusão de mais um ponto de passagem seja positiva, o real impacto dependerá das condições que serão oferecidas aos caminhoneiros neste ponto de escoamento.

A estrutura de 950 metros de extensão, que ligará a cidade gaúcha de 10 mil habitantes à argentina San Javier passará sobre o Rio Uruguai, tem investimento liberado de R$ 220 milhões. Com a pedra fundamental prevista para ocorrer setembro deste ano, o prefeito de Porto Xavier, Gilberto Menin, calcula iniciar no meio do ano a seleção dos cerca de 500 trabalhadores necessários à obras. “Estamos nos preparando há tempo para este momento, já temos tudo planejado. Tão logo saia a licença ambiental, vamos começar selecionar profissionais. Temos empenhada uma verba de R$ 12,4 milhões de 2022 e orçados mais R$ 41,6 milhões para 2023”, destaca Menin.

A ponte deverá ser concluída até 2026, prazo lamentado pelo diretor de infraestrutura da Federação das Empresas de Logística e Transporte de Cargas no Rio Grande do Sul (Fetransul), Paulo Ziegler. “É um absurdo que se precise cerca de quatro anos a execução deste projeto. Por exemplo, uma ponte em Foz do Iguaçu, muito maior e mais exigente em termos de infraestrutura, levou um ano e meio”, contesta o dirigente.

Na avaliação de Ziegler, independentemente do tempo que irá demorar para ficar pronta, a nova travessia será benéfica para o transporte. “A economia relacionada ao Oeste do Estado vai ser ampliada e isso é ótimo para nós, pois estamos sempre em busca de pontos de passagem eficientes. Ter mais opções sempre é bom, além de trazer estímulo e crescimento para a cidade”, explica.

Hoje Porto Xavier corresponde cerca de 3% a 4% do total de caminhões que atravessam este rio. São Borja corresponde a 10% e Uruguaiana 9%, segundo a Fetransul. O incremento do fluxo ainda não foi estimado, mas a expectativa é de que haja uma ampliação nas rotas para mercadorias de maior valor agregado.

Do montante destinado pelo governo federal para a execução da ponte, estão incluídos: a elaboração dos projetos básicos e executivo de engenharia; gestão e execução de todas as etapas e ações necessárias, bem como cumprimento de todas as obrigações e condicionantes, requeridas no processo de licenciamento ambiental; apoio aos serviços de desapropriação, remoção e reassentamento; execução das obras da ponte internacional, acessos nas duas margens e infraestrutura dos complexos integrados de fronteira (Aduana), na rodovia BR-392/RS.