Mais da metade dos empreendedores gaúchos querem expandir os negócios em 2023

Mais da metade dos empreendedores do Rio Grande do Sul (52%) têm o objetivo de expandir os negócios em 2023, segundo uma pesquisa realizada pelo Sebrae RS. Realizada no mês de janeiro, a pesquisa ouviu empresários de Micro e Pequenas Empresas (MPE) e Microempreendedores Individuais (MEI) gaúchos dos setores do comércio, serviço, indústria e agronegócio.