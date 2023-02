Grupo Zé Pneus investe R$ 20 milhões em complexo automotivo em Nova Santa Rita

Com quase 30 anos de existência e 42 lojas no Rio Grande do Sul, o grupo Zé Pneus inaugurou, nesta quarta-feira (8), uma unidade em Nova Santa Rita, na Região Metropolitana. O complexo automotivo de 13,5 mil metros quadrados da revendedora oficial da Goodyear será a matriz da empresa gaúcha voltada ao atendimento de veículos pesados. O investimento total no empreendimento é de R$ 20 milhões, gerando 180 empregos diretos e mais de 500 indiretos durante a construção.

O novo ponto foi o escolhido para ser o primeiro na América Latina a contar com a tecnologia Goodyear Checkpoint disponível para clientes autônomos. A ferramenta lê em segundos as condições dos pneus e os parâmetros do veículo enquanto passa a uma velocidade de até 10km/h por uma plataforma equipada com sensores e câmeras especiais.

“Aqui, o cliente consegue fazer uma leitura dos pneus do caminhão em movimento e, com isso, realizar uma inspeção preventiva da profundidade de sulcos, da pressão de cada pneu, do peso por eixo e do seu peso total. Assim, ele pode determinar na hora se está apto a seguir viagem ou se precisa fazer alguma manutenção antes de pegar a estrada novamente”, destaca Eduardo Gualberto, diretor da Unidade de Negócios de pneus para caminhões, ônibus, recapagem e pneus fora de estrada da Goodyear do Brasil.

Por meio de operação integrada, o complexo inclui Truck Center equipado com o sistema de checkpoint, centro de distribuição, serviço de recapagem e autocenter também disponível para utilitários e picapes. Na loja, além dos equipamentos computadorizados, é possível se utilizar de outros serviços, como montagem, balanceamento, geometria, alinhamento de eixo, câmber, cáster, desempeno, rodízio, calibragem, centralização de volante, lubrificação e todos os serviços de “Under Car” (suspensão, freios, troca de óleo).

Outra novidade é a inclusão de um Centro de Logística, que abriga as áreas administrativas, comercial, marketing, entre outras. “Escolhemos Nova Santa Rita para ser a nossa matriz porque a região se transformou em um polo logístico, pela localização, com a acessibilidade da BR- 448 e da Freeway, e pelo volume de transporte e a utilização de frota pesada”, explica o diretor de Operações do Grupo Zé Pneus, Marcos Hernandes.

Com a expectativa de atrair o público local e garantir mais conforto aos caminhoneiros, está inserida na área construída (o total do terreno é de 32 mil metros quadrados) uma churrascaria que faz parte do grupo. “Gerida por um funcionário nosso, a ideia é fazer com que a comunidade também se beneficie deste ponto de encontro que funcionará de domingo a domingo”, completa o dirigente.