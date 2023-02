Assembleia para definir novo liquidante da Ceitec acontece nesta quarta-feira

Acontece, nesta quarta-feira (8), às 15h, assembleia extraordinária para definir o futuro do Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada (Ceitec). A gestão atual, do liquidante Abílio Eustáquio de Andrade Neto, oficial da reserva da Marinha, nomeado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, termina no dia 10 de fevereiro.

Amanhã, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, deve assinar um decreto constituindo um grupo interministerial (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços; Ministério da Fazenda; Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação), para apresentar um novo modelo de gestão para a empresa, junto com um novo plano de microeletrônicos e semicondutores para o Brasil. A informação é do deputado estadual Miguel Rossetto (PT).

Na pauta da assembleia geral de amanhã, serão definidos a prorrogação do prazo para a conclusão da liquidação, a eleição do liquidante, a eleição de membros do Conselho Fiscal, e a fixação da remuneração do liquidante e membros do Conselho Fiscal. Se isso não acontecesse, a empresa poderia ficar sem recursos para o seu funcionamento que, hoje, é basicamente de manutenção dos equipamentos.

No início deste ano, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva manifestou que gostaria de reverter a desestatização da empresa pública. Segundo o deputado federal Elvino Bohn Gass (PT), vice-líder do governo no Congresso Nacional, é hora de pensar na reestruturação. "Estamos correndo contra o tempo. Num primeiro momento, a ideia é revogar a decisão de extinção e depois pensar em como será a reestruturação", disse. Ele admite, porém, que, no início da transição, "alguns movimentos podem seguir a ordem anterior, mas que isso cessa logo ali na frente", afirmou Bohn Gass.