Abrasce projeta crescimento de 14,6% nas vendas dos shoppings em 2023

Agência Estado

O faturamento do setor de shoppings deve crescer 14,6% em 2023 na comparação com 2022 e atingir R$ 219,8 bilhões, de acordo com projeção divulgada nesta terça-feira (7) pela Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce). Se confirmado, o resultado representará um novo recorde para o segmento, ultrapassando a marca de R$ 192,8 bilhões registrada em 2019, o último ano antes do início da pandemia de Covid-19.