Defesa Civil nacional vai auxiliar municípios que sofrem com estiagem no RS

Os municípios que decretaram situação de emergência terão direito a auxílios para as famílias que necessitarem, mediante análise da assistência social das cidades. Além disso, terão recurso para levar água potável à população. Estes são os principais resultados da reunião do prefeito de Nova Santa Rita, Rodrigo Battistella, que é presidente da Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre (Granpal), com o secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil Wolnei Aparecido Wolff e o diretor do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad), Armin Braun, na manhã desta terça-feira (7), em Brasília.