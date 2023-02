BDRE inicia tratativas para nova operação com Agência Francesa de Desenvolvimento 

Para avançar na política de diversificação das fontes de recursos adotada pelo Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), o diretor de Planejamento da instituição, Otomar Vivian, reuniu-se nesta segunda-feira (6) com a representação da Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD) no Brasil e Cone Sul. O encontro com a diretora Laetitia Dufay, ocorrido em Brasília, marcou o início das tratativas para uma nova operação entre as duas instituições.

Iniciada em 2018, a cooperação entre BRDE e AFD já acumula 220 milhões de euros em novos investimentos na região Sul do País, em especial para projetos de geração de energia com fontes renováveis e modernização dos sistemas de iluminação pública nas cidades.

As tratativas em torno da quarta operação junto à Agência, na avaliação do diretor do BRDE, permitirá que o banco amplie ainda mais sua participação em projetos voltados à inovação e à sustentabilidade. “Reforça o nosso compromisso com as metas globais da transição energética, assim como em projetos em favor da igualdade de gênero. Além disso, trata-se de uma parceria que permite oferecer crédito em condições entre as mais favoráveis do mercado”, destacou Vivian. O montante que envolverá a nova operação ainda está sendo ajustada.

A última operação entre os dois organismos de fomento ocorreu ainda em outubro do ano passado, em solenidade no Palácio Piratini. Na oportunidade, a cooperação representou 100 milhões de euros para novos financiamentos. A primeira cooperação entre as duas instituições ocorreu ainda em 2018, no montante de 50 milhões de euros, mas em 2020, BRDE e AFD estabeleceram uma nova parceria, agora no montante de 70 milhões de euros, como parte de um esforço conjunto para estimular a retomada da economia sustentável nos três estados do Sul.

A partir da prioridade de financiar projetos de alto impacto em favor do meio ambiente e do clima, a parceria entre as duas instituições tem como prioridade o apoio a iniciativas voltadas à produção e consumo sustentáveis como a geração de energias limpas e renováveis (pequenas centrais hidroelétricas, de biomassa, eólica, solar), uso racional e eficiente da água, gestão de resíduos e reciclagem, agricultura sustentável e cidades sustentáveis.