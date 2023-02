Empreendedores gaúchos do setor moveleiro têm a oportunidade de participar da 61ª edição do Salão do Móvel de Milão, que acontece em abril, na Itália. Isso porque o Sebrae RS está selecionando micro e pequenas empresas do Estado para um programa exclusivo de imersão naquele que é considerado o maior evento do segmento no mundo. As inscrições para o processo que irá selecionar 15 empresas podem ser feitas até 12/02 pelo site do Sebrae.

Podem participar da seleção empresas com matriz operacional no Rio Grande do Sul que atuem na cadeia moveleira da indústria (fabricantes de móveis e acessórios), comércio varejista e serviços (escritórios de arquitetura e design). As empresas selecionadas contarão com o subsídio de 30% do valor do pacote de viagem, que inclui passagens aéreas, hotel, traslado, credenciais para a feira, visitas técnicas dentro e fora da Feira, bilhetes de metrô e acompanhamento na implementação de melhorias no retorno ao Brasil.

De acordo com o coordenador Setorial Moveleiro do Sebrae RS, Andrei Carletto, o programa tem objetivo de estimular e orientar empresários na aplicação de melhorias para gerar transformação de alto impacto, através da imersão nas melhores práticas e tendências de design mundial. "O Salão do Móvel é a maior vitrine em design e tendências para o segmento. Os empreendedores que estiverem presentes voltarão com muitas ideias e novidades para aplicarem em suas empresas e desenvolverem ainda melhor os seus negócios", comenta.

Rumo à Milão: programa oferece imersão no maior evento de móveis e design do mundo

Iniciativa do Sebrae RS recebe inscrições até o próximo dia 12/02

