Nubank libera investimento no Tesouro Direto pelo aplicativo

O Nubank liberou o investimento no Tesouro Direto em seu aplicativo. Os aportes são permitidos com valores a partir de R$ 30, e serão disponibilizados aos clientes com perfil elegível ao longo das próximas semanas, de acordo com a fintech.

Anteriormente, só era possível fazer aplicações no programa do Tesouro nas plataformas da NuInvest, a corretora do grupo.

Os clientes poderão aplicar direto pelo aplicativo da fintech em quatro categorias - Tesouro Selic, Tesouro IPCA, Tesouro Prefixado e o Tesouro Renda+, que começou a ser vendido no fim de janeiro.

Pelo aplicativo do Nubank, já é possível aplicar em certificados de depósito bancário (CDBs), tanto pré quanto pós-fixados, fundos de investimento e em renda variável, o que inclui ações, fundos de índice (ETFs, na sigla em inglês), Brazilian Depositary Receipts (BDRs) e fundos imobiliários.