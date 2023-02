Semana inicia com mais de 650 vagas em concursos

Levantamento do Jornal do Comércio aponta, pelo menos, 15 seleções públicas abertas nesta semana. São mais de 650 vagas para cargos com salários que chegam a R$ 32 mil. Há oportunidades para candidatos de todos os níveis de escolaridade.

Entre as novidades, está a seleção com 120 postos para a Companhia de Processamento de Dados do Rio Grande do Sul (Procergs). Com exigência de escolaridade de Ensino Superior completo ou em andamento, Técnico e Médio (em diversas áreas de conhecimento), os salários variam de R$ 3,6 mil a R$ 7,7 mil. A aplicação das provas está prevista para ocorrer no dia 7 de maio, em Porto Alegre.