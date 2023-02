Bolsas da Ásia fecham na maioria em baixa, por temor de Fed agressivo nos juros

As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em baixa nesta segunda-feira, 6, após dados fortes do mercado de trabalho dos EUA gerarem temores de que o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) terá de manter juros elevados por mais tempo do que se imaginava.

Na sexta-feira (3), Wall Street sofreu perdas generalizadas após pesquisa mostrar que os EUA criaram duas vezes mais empregos em janeiro do que no mês anterior. Embora seja positiva para o mercado de trabalho, a notícia esfriou apostas de que o Fed poderia começar a cortar juros este ano e reverter sua agressiva política de aperto monetário.

Liderando o mau humor na Ásia, o índice Hang Seng teve queda de 2,02% em Hong Kong hoje, a 21.222,16 pontos, pressionado por ações de tecnologia, enquanto o sul-coreano Kospi recuou 1,70% em Seul, a 2.438,19 pontos, interrompendo uma sequência de três pregões de ganhos, e o Taiex caiu 1,34% em Taiwan, a 15.392,82 pontos.

Na China continental, o dia também foi negativo: o Xangai Composto registrou baixa de 0,76%, a 3.238,70 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto cedeu 0,84%, a 2.145,19 pontos.

Na contramão, o Nikkei subiu 0,67% em Tóquio, a 27.693,65 pontos, em meio a esperanças de que o relaxamento monetário terá continuidade no Japão após relatos de que o governo do país convidou o vice-presidente do BC japonês (BoJ), Masayoshi Amamiya, para assumir como presidente da instituição, no lugar de Haruhiko Kuroda, cujo mandato termina em 8 de abril deste ano.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no vermelho, na expectativa para a decisão de juros do RBA - como é conhecido o BC da Austrália -, a ser anunciada na madrugada desta terça-feira (7). O S&P/ASX 200 recuou 0,25% em Sydney, a 7.539,00 pontos.