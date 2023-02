Porto Alegre começa semana com 1.883 vagas de emprego cadastradas no Sine

Nesta segunda-feira (6), o Sine Municipal tem 1.883 vagas de emprego disponíveis. Dessas, 140 são para pessoas com deficiência no cargo de operador de vendas em lojas.

Nas vagas gerais, o setor com maior oferta é o da construção civil, com 141 vagas para pedreiro; no comércio, são 112 vagas para vendedor interno. Também há oito vagas para estagiários de nível superior e médio.

Interessados em participar do processo seletivo devem retirar a carta de encaminhamento na unidade da avenida Sepúlveda, s/nº, esquina com avenida Mauá, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.