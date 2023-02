Planejamento estratégico das cooperativas gaúchas prevê faturamento de R＄ 150 bilhões para os próximos cinco anos

As cooperativas gaúchas projetam 100 mil empregos diretos e R 300 milhões de investimento em capacitação até 2027. Planejam ainda R 7,5 bilhões de sobras líquidas anuais em cinco anos. As metas integram o Plano Gaúcho de Cooperativismo (RSCOOP150), encabeçado pelo Sistema Ocergs, e que reuniu presidentes, dirigentes e gestores de cooperativa no primeiro workshop sobre o tema, na última semana, no Hotel Deville, em Porto Alegre.

Os próximos passos preveem a consolidação e divulgação dos resultados do workshop e a realização de reuniões mensais dos Comitês. Os projetos estruturadores compartilhados com a equipe do Sistema Ocergs até 15 de maio poderão integrar a Reformulação Orçamentária do Sescoop/RS.

“Eu tenho absoluta convicção de que hoje surgiram várias possibilidades de nós conseguirmos fazer negócios transversais com os outros ramos e esses negócios vão nos oportunizar reduzir custos operacionais e de logística, e toda essa adequação de custos nos possibilita começar a buscar essa margem líquida de crescimento. Hoje começou um grande trabalho de construção de um novo modelo de cooperativismo”, afirmou o presidente do Sistema Ocergs, Darci Hartmann.

Hartmann destacou que a variação estimada de 5% na margem líquida até 2027 deve ser o foco principal das discussões, buscando o crescimento, a sustentabilidade financeira e o aumento de competitividade das cooperativas frente à velocidade de mudança do mercado.

Pilares e projetos estruturadores

O RSCOOP150 se divide em cinco pilares de atuação, compostos por: Representação e Defesa; Comunicação e Relacionamento; Alianças e Mercados; Gestão e Governança; e Infraestrutura e Tecnologia. Dentro desses pilares o Plano Gaúcho de Cooperativismo abrange 16 projetos estruturadores, que serão acompanhados por dirigentes do Sistema Ocergs e sete comitês técnicos de trabalho.