Viagens corporativas faturam R$ 11,2 bilhões em 2022

Setor que havia sofrido um grande queda nos últimos anos, em função da pandemia, o segmento de viagens corporativas fechou o ano de 2022 com um faturamento de R$ 11,2 bilhões. De acordo com a Associação Brasileira de Agência de Viagens Corporativas (Abracorp), o valor se aproxima dos patamares de 2019, antes das restrições sanitárias.

Em dezembro do ano passado, o setor movimentou R$ 925 milhões, 26% acima do mesmo período de 2019. Dos 11 setores pesquisados no mercado, sete superaram seus desempenhos quando comparados com 2019, enquanto quatro apresentaram queda.

No consolidado do ano, conforme tendência apresentada no início de 2022, foram dois os maiores destaques em comparação com 2019: Locação de Veículos, que faturou 83% mais, e Rodoviário, receita 117% superior.

“A expectativa é que em 2023 possamos repetir o desempenho do ano passado. A certeza é que esses itens manterão sua relevância no painel de viagens corporativas”, avalia Gervásio Tanabe, presidente executivo da Abracorp.

No segmento aéreo doméstico, a redução de demanda nas viagens corporativas foi de 34%. Tanabe, lembra que no ano passado ainda houve muita oscilação, fugindo um pouco das tendências históricas de faturamento do setor.

”Acredito que este ano o desempenho de nossa indústria será mais previsível”, diz.

Outro ponto importante é que faturamento se explica por um tíquete médio mais alto, ou seja, embora haja menos pessoas viajando, houve alta nos preços, principalmente em passagens aéreas.

Entretanto, importante salientar ainda que a gestão de viagens se fez presente fortemente em 2022, na ampliação do ADVP, e houve compra com maior antecedência em relação à data da viagem. Isso atenua o preço das passagens consideravelmente. “Esse movimento cresceu 18% em 2022, contribuindo para que a média tarifária não fosse mais alta ainda”, diz Tanabe.