Porto Alegre quer aproximação cultural e de negócios com a Espanha

Poucos dias após a cônsul-geral da Espanha em Porto Alegre, Laura Corchón Letosa, assumir a posição no no lugar de Luis Zaballa Gómez, morto em setembro passado, o vice-prefeito da Capital e prefeito em exercício, Ricardo Gomes, se encontrou com ela nesta segunda-feira (30) para discutir aproximações entre as duas culturas.

Entre os assuntos pautados estavam a possibilidade de realizar uma comitiva de empresários gaúchos para a edição do South Summit (que também acontece em Porto Alegre) à Madrid, em junho. Empresários espanhóis já devem participar do evento no Brasil. Outro tópico abordado foi a vontade de fomentar a troca cultural entre Espanha e a Capital por meio de apresentações, eventos e espetáculos.

A Espanha é o segundo maior investidor na América Latina; somente no Brasil são 1150 empresas e os investimentos chegam a 45 milhões de euros, o segundo destino com maior montante depois do México. Segundo o Itamaraty, a maioria são dos segmentos de telecomunicação, bancos, energias e turismo. Para 2024, a prefeitura também está buscando a possibilidade de uma delegação catalã de empresário visitar Porto Alegre, já que em 2023 essa aproximação não será possível.

"O South Summit é o princípio de uma parceria que queremos que seja muito maior, para que possamos ter mais investidores espanhóis em Porto Alegre e mais proximidade entre nossas culturas", disse o vice-prefeito. A ideia é que o South Summit faça parte de uma série de iniciativas de continuidade que coloquem a Capital no radar tanto de eventos quanto da economia externa. "É uma oportunidade de internacionalização da nossa cidade, isso já acontece muito com as universidades, que possuem muitas parcerias com instituições da Espanha. Sabemos que os investidores focam muito em São Paulo e Rio de Janeiro, mas com nossas iniciativas queremos colocar a Capital gaúcha no roteiro de negócios e turismo", destacou a Relações Internacionais, Olívia Bertolini Monteiro.

Na parte cultural, segundo o prefeito em exercício, é possível realizar espetáculos musicais em parceria com instituições como o Instituto Cervantes, mas também exibições de artes visuais a partir do Museu de Artes de Porto Alegre. "Vamos precisar de incentivos estaduais e federais, mas queremos divulgar a cultura espanhola aqui e a de Porto Alegre lá", considerou o vice-prefeito Ricardo Gomes. Ainda não há uma definição sobre esse tipo de evento, mas a intenção é que ocorra antes ou depois do South Summit Brazil 2023, focado em inovação e empreendedorismo, nos dias 29, 30 e 31 de março.

A Cônsul espanhola, Laura Corchón Letosa, reforçou o compromisso de apoiar esses movimentos de aproximação, especialmente junto à Câmara de Comércio Brasil - Catalunya e Câmara de Comércio Brasil-Espanha. “Porto Alegre é uma cidade acolhedora. Temos muito a trabalhar em conjunto, a começar por este evento que projeta como a Espanha quer ver suas relações com o Brasil e a América Latina. São vínculos históricos, humanos e culturais. O Rio Grande do Sul é um Estado muito dinâmico e focado na inovação”.