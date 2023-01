Bolsas da Europa fecham em baixa, com dados locais e no aguardo de BCs

Os mercados acionários europeus fecharam a maioria em baixa nesta segunda-feira (30), em pregão marcado por dados da zona do euro acima de expectativas e com uma queda inesperada do Produto Interno Bruto (PIB) da Alemanha. Investidores também se mantiveram cautelosos no aguardo da próxima decisão de juros do Banco Central Europeu (BCE), do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) e do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano).

Em Londres, o FTSE 100, subiu 0,25% a 7.784,87 pontos. O CAC 40, em Paris, caiu 0,21%, a 7.082,01 pontos, e o FTSE MIB, em Milão, fechou em baixa de 0,38%, a 26.335,98 pontos. Já em Madri, o índice Ibex 35 cedeu 0,04%, a 9.056,40 pontos. Por fim, na Bolsa de Lisboa, o PSI 20 teve baixa de 1,02%, a 5.876,20 pontos. As cotações são preliminares.

O índice DAX, em Frankfurt, fechou em queda de 0,16%, a 15.125,89 pontos. Com a queda inesperada do PIB da Alemanha no quarto trimestre de 2022 ante o terceiro, a previsão para o Commerzbank é que o país passe por uma recessão, mesmo que suave.

A Capital Economics já é mais firme, destacando que o dado foi um "balde de água fria" nas expectativas recentes de que a Alemanha e a zona do euro como um todo pudessem evitar uma recessão técnica.

Outro dado da zona do euro que ficou no radar de investidores foi o índice de sentimento econômico, que avançou superando expectativas. Entretanto, apesar de ser considerada uma "boa notícia" pela High Frequency Economics, a suspeita é que o movimento se iniciou com a obtenção de gás natural pela Alemanha, de forma que o tempo frio de fevereiro e março pode mudar as "boas" expectativas "em um piscar de olhos".

Segundo análise da CMC Markets, os mercados também aguardam as reuniões de decisões de juros do BCE, do BOE e do Fed, que terão o potencial de "introduzir altos níveis de volatilidade".

Nesta segunda, entre os destaques das ações, estão os papéis da Philips que subiram mais de 7% na Bolsa de Amsterdã após a empresa de tecnologia da saúde afirmar que irá cortar 6 mil empregos até 2025. A CMC Markets destaca as atenções para os papéis da Sainsburys, que operou em alta de mais de 3,5%, no topo da Bolsa de Londres, com rumores de que a empresa poderá está procurando fazer uma aquisição importante. O Commerzbank, por sua vez, subiu quase 1%, após indicar ter tido Ebtida positivo em 2022.