Consumo nos lares brasileiros encerra o ano em alta de 3,89%

As medidas de estímulo à economia adotadas pelo governo federal sustentaram o consumo nos lares brasileiros ao longo de 2022 e o indicador encerrou o ano em alta de 3,89%. É o maior resultado acumulado desde junho de 2021 quando o indicador atingiu 4,01%. No cenário macroeconômico, a deflação no preço dos alimentos básicos, o pagamento do pacote de benefícios sociais e o aumento do emprego formal deram impulso ao consumo de forma ainda mais expressiva no último trimestre. No período, o indicador permaneceu em patamar acima de 3%, com altas acumuladas em outubro (3,02%), novembro (3,52%), dezembro (3,89%).

Na comparação com o mês anterior (dezembro x novembro), houve alta de 15,19% no consumo nos lares. Na comparação, dezembro 2021 contra dezembro 2022, a alta é de 6,23%. Todos os indicadores são deflacionados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O resultado do indicador superou as projeções da Associação Brasileira de Supermercados (Abras) estimadas entre 3% e 3,30% - que foram revistas em agosto após a liberação do pacote de benefícios de cerca de R$ 42 bilhões pelo governo federal para os programas Auxílios Brasil, Gás, Caminhoneiro e Taxista. Analistas da entidade calcularam, na época, que cerca de 50% do montante seria destinado à compra de alimentos nos supermercados.

O vice-presidente Institucional da Abras, Marcio Milan, diz que a previsibilidade nos recebimentos dos auxílios e ampliação do número de beneficiários ao longo do ano foram decisivos para a impulsionar o consumo dos gêneros alimentícios, principalmente para famílias com menor poder aquisitivo devido a elevada inflação que impactou a cesta de alimentos. Para 2023, a entidade projeta inicialmente um crescimento de 2,5% do Consumo nos Lares.

"Nossas análises sinalizam para um crescimento positivo do consumo nos lares. Sabemos que há um comprometimento da renda com pagamento de dívidas e uma parcela significativa é empenhada para as tradicionais despesas de início do ano. Por outro lado, o reajuste do salário-mínimo em percentual acima da inflação, a manutenção do pagamento do Bolsa Família em R$ 600,00 e o pagamento (previsto a partir de março) de R$ 150,00 por criança de até seis anos para as famílias inscritas nos programas de transferência de renda, devem trazer recursos que são destinados a composição da cesta de abastecimento dos lares. Nessa leitura inicial do cenário, eles são recursos que trazem segurança para os beneficiários e mais assertividade às operações do varejo”, analisa Milan.

Abrasmercado

O Abrasmercado - indicador que mede a variação de preços nos supermercados - encerrou o ano em alta de 7,69% na cesta composta por 35 produtos de largo consumo - alimentos, bebidas, carnes, produtos de limpeza, itens de higiene e beleza. No recorte da cesta básica com 12 alimentos houve variação de +0,39% em dezembro ante novembro e o preço médio ficou em R$ 317,56. As principais quedas foram puxadas por leite longa vida, farinha de trigo, carne, queijo e café moído. Entre os alimentos que mais pressionaram o preço da cesta de alimentos no ano os destaques são batata, cebola, queijo mussarela, farinha de mandioca, refrigerante e farinha de trigo.

Na contramão, a carne bovina registrou deflação no acumulado do ano e encerrou o período em queda de -4,77 para os cortes dianteiro e de -3,96 para traseiro. Outras variações negativas foram registradas no biscoito cream cracker, leite longa vida, açúcar refinado e óleo de soja. Na categoria de higiene e beleza, os produtos com maior variação nos preços foram: sabonete, papel higiênico, creme dental e xampu. Na cesta de limpeza as maiores variações foram puxadas por sabão em pó, detergente líquido para louças e desinfetante.

Na análise regional, a menor variação no acumulado do ano foi registrada na região Nordeste (6,53%), seguida por Norte (8,25%), Sul (9,12%), Centro-Oeste (9,48%) e Sudeste (12,56%). Quanto ao preço médio, a região Sul registrou em dezembro a cesta mais cara do País (R$ 843,36), seguida por Norte (R$ 832,62), Sudeste (R$ 760,26), Centro-Oeste (R$ 703,47) e Nordeste (R$ 684,51).