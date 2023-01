Rio Grande do Sul tem concursos abertos com salários de até R$ 32 mil

Maria Amélia Vargas

Aos interessados em uma vaga pública, há diversas opções de concursos públicos com inscrições abertas no Estado. São oportunidades para nível fundamental, médio e superior, com salários que chegam a R$ 32 mil. O pleito que oferece a remuneração mais alta busca selecionar oito profissionais para ocupar o posto de juiz substituto do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT4).