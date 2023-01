Sine tem mais de 2 mil vagas de emprego em Porto Alegre

O Sine de Porto Alegre abre a semana com mais de 2,1 mil vagas de emprego. O destaque nesta segunda-feira (30) é a Ação T, com 113 vagas exclusivas para a população trans, com atendimento a partir das 13h.

Nas vagas gerais, o comércio lidera com 140 vagas para operador de vendas em lojas.

Na construção civil, há 125 vagas para pedreiro e na indústria, 58 vagas de auxiliar de linha de produção.

Interessados em participar do processo seletivo devem retirar a carta de encaminhamento na unidade da avenida Sepúlveda, s/nº, esquina com avenida Mauá, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Também é possível solicitar a carta pelo aplicativo Sine Fácil, disponível para download gratuito no Google Play. A retirada das cartas deve ser feita de forma responsável, com a certeza do comparecimento à entrevista de emprego, para não haver prejuízo aos demais interessados. Informações podem ser obtidas também pelo e-mail [email protected]

A Ação T marca o Dia da Visibilidade Trans, comemorado neste domingo (29) e é uma ação do Sine e a Coordenação de Direitos de Diversidade Sexual e Gênero da Secretaria de Desenvolvimento Social.

As vagas no Sine de Porto Alegre: