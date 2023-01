Agergs aprova contratos feitos pela Sulgás que envolvem montante de R$ 6,2 bilhões

O Conselho Superior da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs) aprovou, por unanimidade, em sessão extraordinária ocorrida nesta sexta-feira (27), dois contratos de suprimento de gás natural para a Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul (Sulgás), firmados com a Petrobras e a Galp Energia Brasil. Conforme o órgão regulador, o valor aproximado envolvido nessa transação é de R$ 6,2 bilhões.

Os contratos visam à garantia do fornecimento de gás natural na área de concessão da distribuidora gaúcha para a totalidade dos usuários. A aprovação decorre da Lei Estadual n. 15.648/21, que estabelece a atribuição para a Agergs nos contratos de suprimento firmados com a companhia, dentre outras atividades de regulação do contrato de concessão. O processo foi analisado pelas áreas técnicas do órgão regulador e teve como relatora a conselheira Luciana Luso de Carvalho e como revisor o conselheiro Alexandre Alves Porsse.