Bolsas da Ásia fecham mistas; na volta de feriado, Hong Kong sobe mais de 2%

As bolsas asiáticas encerraram os negócios desta quinta-feira, 26, sem direção única, à medida que a de Hong Kong mostrou forte desempenho na volta de um feriado e a de Tóquio fez uma pausa, depois de acumular ganhos recentes.

Retornando do feriado do ano-novo lunar, o índice Hang Seng avançou 2,37% em Hong Kong, a 22.566,78 pontos, impulsionado por ações de tecnologia. Em razão do mesmo feriado, os mercados da China continental e de Taiwan permanecem fechados.

Em Seul, o Kospi avançou 1,65%, a 2.468,65 pontos, estendendo ganhos para o quarto pregão seguido, após a divulgação de dados do Produto Interno Bruto (PIB) da Coreia do Sul, que vieram praticamente em linha com as expectativas.

Em Tóquio, por outro lado, o japonês Nikkei caiu 0,12%, a 27.362,75 pontos, pressionado por ações do setor de transporte marítimo e interrompendo uma sequência de quatro sessões positivas.

O comportamento misto na Ásia veio após as bolsas de Nova York também fecharem sem direção única e perto da estabilidade na quarta-feira.

Já na Oceania, a bolsa australiana não operou nesta quinta devido a um feriado nacional. Com informações da Dow Jones Newswires.