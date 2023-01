Inadimplência registra a primeira queda depois de 11 meses de alta

Pela primeira vez após 11 meses de alta consecutiva, a inadimplência caiu no Brasil. O Mapa da Inadimplência e Renegociação de Dívidas da Serasa chegou a 69,4 milhões de brasileiros no último mês de 2022. O indicador ainda é considerado alto, porém representa uma queda de 405 mil pessoas em relação aos números registrados em novembro.

Responsável por 28,7% das dívidas, o cartão de crédito continua sendo o segmento com o maior número de brasileiros inadimplentes, seguido pelas contas básicas, com 22,25%, e pelo setor de varejo, com 11,47%. Quando somadas, o valor de todas as dívidas ultrapassou a quantia de R$312 bilhões em dezembro do ano passado.

No Rio Grande do Sul 3,4 milhões de pessoas estão inadimplentes, o que representa 38,26% da população adulta que é superior a 9 milhões de pessoas. Bancos e cartão de crédito são o segmento com o maior número de inadimplentes no Estado, com 30,15%, seguido pelas empresas de telefonia, com 26,53%, e pelas contas básicas, com 19,43%. Se somadas, o valor de todas as dívidas no Estado supera R$15,8 bilhões. O valor médio das dívidas de cada inadimplente passou a ser de R$4.586,87 e o ticket médio alcançou o valor de R$1.275,87. Em Porto Alegre, o valor total das dívidas chegou a R$2,9 bilhões no último mês do ano passado.

A queda da inadimplência em dezembro ocorreu em meio ao pagamento do 13º salário e durante as negociações do Feirão Serasa Limpa Nome, que disponibilizou mais de 250 milhões de ofertas. Com descontos que chegavam a até 99%, a ação permitiu que 8,4 milhões de acordos fossem fechados entre novembro e dezembro - o maior número de negociações da história da Serasa. O volume de descontos concedidos no período chegou a mais de R$10 bilhões.

“Ao longo de 2022 promovemos inúmeras ações para ajudar o consumidor a recuperar crédito no mercado”, lembra Aline Maciel, gerente da plataforma Serasa Limpa Nome. “O Feirão, ápice dessas ações, estimulou que parte do 13º salário fosse usado pelos brasileiros para pagar dívidas, reorganizar as finanças, restabelecer a saúde financeira e retomar crédito”, completa Aline.

Entre as maiores mudanças, as mulheres são as que mais renegociaram suas dívidas em dezembro, com 53,3%. Em relação à faixa etária, consumidores de 31 a 40 anos lideraram o pagamento de dívidas, com 30,6%. Inadimplentes de 41 a 50 anos vêm em seguida, com 19,3% de acordos fechados. A Geração Z, formada por jovens de até 25 anos, representa 18,8% do total de negociações feitas em dezembro.

No Rio Grande do Sul, os homens são os que mais renegociaram suas dívidas em dezembro, com 50,3%. Em relação à faixa etária, consumidores de 41 a 60 anos lideraram o pagamento de dívidas, com 34,3%. Inadimplentes de 26 a 40 anos vêm em seguida, com 32,6% de acordos fechados. A Geração Z, representa 12% do total de negociações feitas em dezembro.