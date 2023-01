Reajuste na gasolina já é repassado aos consumidores nos postos de Porto Alegre

A Petrobras anunciou nessa terça-feira (24) o reajuste de 7,5% da gasolina para as distribuidoras. O preço médio de venda passou de R$ 3,08 para R$ 3,31 por litro, gerando um aumento de R$ 0,23. Esse foi o primeiro aumento do combustível no governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A última vez que a Petrobras havia alterado o preço da gasolina foi no início de dezembro, com um corte de 6,1%.

O reajuste passou a valer nesta quarta-feira (25) e quem circulou pelos postos de Porto Alegre já encontrou os novos valores. Em um posto de combustíveis localizado na avenida Ipiranga, na esquina com a Erico Verissimo, o valor da gasolina comum é vendido por R$ 4.99. Já na avenida João Pessoa com a Venâncio Aires, o preço do mesmo combustível chega a R$ 5,19.

Segundo o presidente do Sindicato Intermunicipal do Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes do Rio Grande do Sul (Sulpetro), João Carlos Dal'Aqua, os proprietários dos postos também foram pegos de surpresa com o aumento. “O cenário até sinalizava alguma alteração, essa indefinição na política de governo já nos deixava inseguros, mas fatalmente a maior parte dos postos foi surpreendida e se encontrava com os estoques baixos. A partir de ontem (terça), já não conseguíamos comprar junto às distribuidoras e hoje já nos foi cobrado o preço novo”, explicou o presidente.

De acordo com o presidente do Sulpetro, a estabilidade dos valores irá depender das políticas que o governo implantará na Petrobras após a mudança em sua direção. No decorrer da semana, segundo Dal’Aqua, os consumidores já poderão ver os novos valores sendo cobrados.