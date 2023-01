Braskem e Nexus Circular fortalecem relacionamento com contrato de longo prazo para aquisição de matéria-prima

A Braskem produzirá polipropileno (PP) circular certificado a partir da tecnologia de reciclagem química em escala comercial da Nexus Circular, empresa que converte materiais plásticos pós-consumo em matérias-primas circulares utilizadas na produção de novos plásticos com a mesma qualidade do convencional. As empresas firmaram um acordo comercial de dez anos para o fornecimento de matérias-primas circulares provenientes de uma nova unidade de reciclagem química, também conhecida como reciclagem avançada.

Os volumes contratados de matéria-prima circular da Nexus vão ajudar a Braskem a atingir sua meta de comercializar 300 mil toneladas de produtos com conteúdo reciclado até 2025 e 1 milhão de toneladas destes produtos até 2030. “Essa parceria está alinhada com a nossa iniciativa corporativa de desenvolver uma economia circular de carbono neutro para plásticos, auxiliando os nossos clientes a atingir suas metas de produtos com conteúdo reciclado”, diz o CEO da Braskem América, Mark Nikolich.

As resinas produzidas a partir dessa matéria-prima circular farão parte do portfólio atual de PP e polietileno (PE) sustentáveis da Braskem América, composto atualmente de nove grades de resinas recicladas pós-consumo (PCR), inclusive com dois grades que podem ser utilizados em uma ampla variedade de aplicações de contato com alimentos segundo a Agência de Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA) dos Estados Unidos. A linha completa de soluções de PCR da Braskem América pode ser utilizada em diversas aplicações de PP e PE, como embalagens de produtos de consumo, tampas e fechamentos, bens duráveis, automotivos e utensílios domésticos de consumo, entre outros.