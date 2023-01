Dona do Estaleiro Rio Grande, Ecovix aprova aditivo ao seu plano de recuperação judicial

O Grupo Ecovix informou nesta segunda-feira (23) que o aditivo ao seu plano de recuperação judicial foi aprovado por seus credores e, agora, aguarda a homologação judicial. O avanço ocorre em um momento estratégico para o setor, segundo comunicado da companhia, já que o governo federal sinalizou que pretende retomar o desenvolvimento da indústria naval no Brasil.

O Estaleiro Rio Grande, localizado no município gaúcho de mesmo nome, possui um dos melhores ativos para construções de plataformas do País e vem realizando diversas operações — o que sinaliza a retomada gradual das suas atividades.

O aditivo ao plano de recuperação foi proposto para viabilizar ajustes ao projeto de restruturação do Grupo Ecovix. Em assembleia geral de credores, a proposta foi aprovada por 73% dos credores quirografários (Classe 3) e por 100% dos credores microempresas ou empresas de pequeno porte (Classe 4). A aprovação do aditivo ao plano pelos credores do Grupo Ecovix, conforme nota da empresa, demonstra a confiança na retomada do setor naval e na diversificação do plano de negócios da companhia.

“Para o Rio Grande do Sul, a aprovação do aditivo é um marco fundamental, que simboliza uma nova fase de mais esperança. O Estaleiro Rio Grande tem passado por reformas e constantes manutenções. Atualmente, é o maior dique seco da América Latina”, destaca o diretor-geral da Ecovix, Robson Passos.

De acordo com o administrador judicial do Medeiros & Medeiros Administração Judicial, Laurence Medeiros, esse é um processo extremamente complexo, o que justifica o seu tempo de tramitação. "É importante observar que a Ecovix saiu da quinta posição, entre as maiores recuperações judiciais do País, e hoje está em oitavo. Isso demonstra a relevância deste processo no cenário nacional e para a coletividade dos credores envolvidos no processo”, pontua.

Para o prefeito de Rio Grande, Fábio Branco, esse novo passo tem um significado especial para o Município. “O Grupo Ecovix possui um dos estaleiros mais completos e modernos do mundo. É um ativo valiosíssimo dentro de um processo de retomada gradual da atividade naval que estamos buscando. Trata-se de um marco não apenas para a Metade Sul do Rio Grande do Sul, mas para a indústria brasileira", avalia.

Histórico

Durante o andamento do processo de recuperação judicial, o Grupo Ecovix retomou as atividades navais, em agosto de 2021. Na ocasião, foi feito o reparo do navio Siem Helix I, embarcação de estimulação de poços, que operava na Bacia de Campos. O trabalho durou cerca de 45 dias, contou com a parceria da empresa DockBrasil, do Rio de Janeiro, e gerou 500 empregos. De lá para cá já foram realizados mais cinco reparos de embarcações.

Além dos serviços de reparos, a Ecovix também tem utilizado a estrutura como terminal portuário. Um exemplo é que, em setembro de 2020, o empreendimento sediou o maior embarque de animais vivos da história local, com 26 mil cabeças de gado exportadas para Turquia e Líbano.