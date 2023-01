Ibovespa sobe e busca recuperar recentes quedas com commodities e bancos

O Ibovespa ignora a queda das bolsas internacionais e sobe para a faixa dos 112 mil pontos nesta terça-feira (24) após dois pregões seguidos de baixa. Lá fora, os ativos reagem a PMIs com resultados divergentes na Europa, enquanto esperam a divulgação do mesmo indicador nos Estados Unidos, em meio a expectativas de moderação nos juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) em fevereiro.

Apesar das incertezas fiscais, com a inflação e com a política monetária do Brasil, o índice Bovespa avança amparado principalmente por ações ligadas a commodities, ainda que o petróleo apresente instabilidade no exterior. Já o minério de ferro fechou em queda em Cingapura, enquanto em Dalian não há negociação por conta do feriado nesta semana na China.

Por aqui, o IPCA-15 de janeiro mais forte do que o esperado pelo mercado reforça cautela, ainda mais após a Petrobras reajustar o preço da gasolina em 7,5% a partir de amanhã. Se de um lado o aumento pode ser bom para o caixa da companhia, é ruim para a inflação. O índice de preços mostrou taxa de 0,55% ante mediana de 0,52% na pesquisa do Projeções Broadcast. Em dezembro, foi de 0,52%. Em 12 meses, o IPCA-15 acumula alta de 5,87%, bem acima do teto da meta (4,75%).

"Isso tira um pouco o apetite por risco. Com inflação mais alta, o mercado entende que os juros ficarão elevados por mais tempo", avalia Gustavo Neves, especialista em renda variável da Blue3.

Na segunda-feira, a promessa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em voltar a ajudar países vizinhos por meio de financiamento do BNDES incomodou os mercados locais, bem como as dúvidas de credores da Americanas. Ao mesmo tempo, o ministro da Economia, Fernando Haddad, que acompanha Lula em viagem à Argentina, afirmou que o Banco do Brasil irá financiar exportações para o país vizinho com a emissão de cartas de crédito.O presidente prometeu elevar o comércio bilateral com o país vizinho a US$ 40 bilhões por ano.

O Ibovespa, por exemplo, fechou em queda de 0,27%, aos 111.737,28 pontos. Já às 11h22 desta terça, subia 0,83%, na máxima aos 1122.688,77 pontos. As ações da Petrobras avançavam acima de 1%, enquanto Vale ON cedia. Entre os bancos, Unit de Santander subia 2,50% e Itaú Unibanco, 2,77%, entre as maiores altas do setor.

As afirmações de Lula e de Haddad foram feitas logo após as criticas do chefe do Executivo à independência do Banco Central (BC) e ao regime de metas de inflação, destaca em nota o economista Silvio Campos Neto, da Tendências Consultoria.

"A viagem Lula à Argentina prossegue hoje e suas declarações seguem monitoradas, com capacidade de gerar novos períodos de volatilidade", estima o sócio da Tendências.