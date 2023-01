Spotify cortará 6% dos funcionários

O Spotify demitirá 6% de seus funcionários como parte de uma medida mais ampla de corte de custos, depois que a empresa de streaming começou a gastar muito durante a pandemia. O anúncio desta segunda-feira, 23, da empresa é um dos mais recentes de uma onda de demissões em tecnologia, à medida que o setor se recalibra depois de crescer rapidamente no início da pandemia.

"Nos últimos meses, fizemos um esforço considerável para controlar os custos, mas simplesmente não foi o suficiente", disse o presidente-executivo do Spotify, Daniel Ek, em carta enviada aos funcionários hoje. "Portanto, embora esteja claro que esse caminho é o certo para o Spotify, isso não o torna mais fácil."

A empresa com sede em Estocolmo tem cerca de 8,6 mil funcionários em todo o mundo, de acordo com seu site. Ek havia dito no ano passado que o Spotify reduziria as contratações, mas não planejava demitir ninguém.

"Em retrospectiva, fui ambicioso demais ao investir antes do crescimento de nossa receita", disse ele nesta segunda-feira, acrescentando: "Assumo total responsabilidade pelos movimentos que nos trouxeram aqui hoje."

Ele disse que as despesas operacionais do Spotify no ano passado foram o dobro de sua receita. Ele chamou as demissões de uma decisão difícil, mas necessária.

Afirmou também que os funcionários demitidos receberão cinco meses de indenização.

Ele também anunciou algumas mudanças na diretoria executiva, incluindo a saída da diretora de conteúdo do Spotify, Dawn Ostroff.