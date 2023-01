Presidente da Fiergs participa de agenda de Lula na Argentina

O presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), Gilberto Porcello Petry, está nesta segunda-feira (23) em Buenos Aires (Argentina) para participar da primeira visita internacional do presidente Luiz Inácio Lula da Silva . O industrial integra a comitiva da Confederação Nacional da Indústria (CNI), com empresários do Paraná e Santa Catarina, liderados pelo presidente Robson Braga de Andrade, além do presidente brasileiro do conselho empresarial Brasil-Argentina e vice-presidente da Fiergs, Mauro Bellini.

A programação inclui o seminário Diálogo Empresarial que contará com empresários da União Industrial Argentina e o grupo brasileiro, na sede da entidade empresarial argentina, quando serão discutidas questões sobre o relacionamento entre os dois países.

Á tarde, haverá um encontro dos representantes do setor privado com os presidentes do Brasil e da Argentina, Lula e Alberto Fernandez, no Museu Bicentenário da Casa Rosada.

Este será o primeiro contato pessoal da indústria do Rio Grande do Sul com o novo governo federal. Durante a transição, a Fiergs e a CNI também haviam participado de conversas, sendo que a prioridade para a entidade gaúcha, é que o País continue crescendo e, para isto, sugere um programa efetivo de reindustrialização nacional.