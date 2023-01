Bolsas da Ásia e Pacífico fecham em alta em meio a feriados em vários mercados

As bolsas da Ásia e do Pacífico encerraram os negócios desta segunda-feira (23), em alta, acompanhando o bom desempenho de Wall Street no fim da semana passada, em meio a feriados de ano-novo que deixaram os mercados de China, Coreia do Sul, Hong Kong e Taiwan fechados.

Em Tóquio, o índice japonês Nikkei subiu 1,33%, a 26.906,04 pontos, impulsionado por ações dos setores de eletrônicos e tecnologia, à medida que a recente força do iene diminuiu, assim como preocupações com os custos de empréstimos.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou levemente no azul, após um pregão de volatilidade. O S&P/ASX 200 avançou 0,07% em Sydney, a 7.457,30 pontos, em seu quarto ganho consecutivo e renovando máxima em nove meses, favorecido por ações de tecnologia e de energia.

O apetite por risco na região da Ásia e do Pacífico veio após as bolsas de Nova York se recuperarem na sexta-feira (20) com altas de 1% a quase 2,7%, na esteira de duas sessões de perdas, influenciadas por um rali de empresas de tecnologia, incluindo Netflix e Alphabet, controladora do Google.

Na última semana, a Netflix surpreendeu na conquista de novos assinantes, em seu balanço financeiro, e a Alphabet revelou planos de cortar 12 mil empregos, seguindo uma tendência de outras gigantes americanas do setor, diante da desaceleração das economia dos EUA e global. Com informações da Dow Jones Newswires.