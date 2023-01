Na justiça, Americanas pode congelar dívidas por seis meses

A gigante varejista Lojas Americanas tomou conta dos noticiários da última semana após um escândalo contábil calculado em um rombo de R$ 40 bilhões nas contas. Com isso, a empresa teve de entrar com um pedido de recuperação judicial, quando é possível postergar o pagamento das dívidas por 180 dias e negociar com credores. Esse é o quarto maior pedido de renegociação da história do Brasil e fez com que a B3 excluísse todos títulos da Americanas de todos os índices, incluindo o Ibovespa. Especialistas ouvidos pela reportagem não descartam demissões no plano de reestruturação, nem decreto de falência e a reputação da empresa na bolsa de valores está comprometida.

Para o advogado João Medeiros Fernandes Jr., sócio da Medeiros, Santos & Caprara Advogados e membro da Comissão de Falências do Conselho Federal da OAB, a recuperação judicial foi a decisão correta na atual situação da Americanas. "Possibilita um certo fôlego para a sociedade empresarial reestruturar o seu negócio, pois grande parte das dívidas são, de certa forma, 'congeladas'. Por outro lado, é uma forma de estabelecer um diálogo entre devedora e credores, tudo sob o escrutínio do Poder Judiciário", explica Fernandes Jr.

Segundo o advogado, no entanto, esses credores que, atualmente, chegam a 16 mil, podem tornar o processo de reestruturação mais desafiador. "Evidentemente que aumenta o nível de complexidade. Mas já vimos, no Brasil, procedimentos semelhantes e até maiores, como os casos da telefônica Oi. S.A e da construtora Odebrechet S.A., com relativo êxito na superação do estado de crise econômico-financeira", considera. Além disso, o fato da Americanas empregar aproximadamente 45 mil brasileiros, sem falar nos empregos indiretos, faz da manutenção das atividades empresariais uma questão que extrapola a esfera particular. "Por tudo isso, parece-me um caso acadêmico de recuperação judicial. É o que nós chamamos de função social empresarial", pondera o advogado.

Sobre o plano de reestruturação, conforme Fernandes Jr., ainda é cedo para ter respostas mais conclusivas, mas demissões e mesmo o decreto de falência não estão descartados por conta da recuperação judicial. "É natural em um processo de reestruturação empresarial o enxugamento de eventuais atividades que não se mostram mais viáveis do ponto de vista econômico e a redução de postos de trabalho. Mas não é uma regra. Vai depender de inúmeros fatores, inclusive do sucesso, ou insucesso, do processo de recuperação. Na hipótese de rejeição do plano de recuperação judicial, a empresa pode ter a sua recuperação judicial convolada em falência", esclarece.

Junto a essas questões, as suspeitas que recaem sobre o rombo nas Americanas pode dificultar a confiança dos credores na empresa. "Este fato pode ter influência nas negociações das dívidas da companhia, embora não seja um fator diretamente relacionado ao aspecto negocial. O êxito do plano de recuperação judicial vai passar pela retomada da credibilidade e da confiança das Americanas para com seus stakeholders", reflete.

Já o especialista José Eduardo Daronco, analista da Suno Research, conjectura o impacto da saída da Americanas do índice Ibovespa. "Diminui liquidez e volume. Como ele (Ibovespa) é o principal índice do País, existem muitos fundos passivos que investem na bolsa, especialmente os gringos. Quando a Americanas deixa o IBOV, ela acaba perdendo a exposição aos fundos passivos. Logo, vai ter menos gente comprando, o preço das ações cai e a empresa terá menor negociação do ativo", analisa.

Daronco destaca ainda o caráter reputacional de uma situação como essa. "Além do IBOV, a companhia participava de vários outros índices que reforçam a credibilidade da empresa. Ao investir nela, os agentes do mercado financeiro se sentem mais protegidos. No entanto, ao sair também dos outros índices, a reputação será impactada negativamente", conclui.

A Americanas, que possui 65 lojas no Rio Grande do Sul, não respondeu às perguntas da reportagem sobre possíveis desligamentos ou encerramento de atividades no Estado nem sobre os colaboradores terem sido informados sobre a atual situação da empresa.