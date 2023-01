Brasil deve alcançar novo recorde para expansão da geração de energia em 2023

Uma previsão animadora já se anuncia para o setor elétrico brasileiro em 2023: É esperado neste ano que a expansão na matriz de geração seja de 10,3 mil MW de capacidade instalada (suficiente para atender à demanda média de dois estados como o Rio Grande do Sul), o que representará o maior nível de expansão de potência desde o início do acompanhamento feito pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), fundada em dezembro de 1997.

O órgão regulador do setor elétrico prevê a entrada em operação comercial de 298 projetos em 2023. Desse total, apenas duas usinas se encontram em território gaúcho: as pequenas centrais hidrelétricas (PCHs) Cachoeira Cinco Veados e Chimarrão, que somam 12,44 MW de capacidade.

A estimativa da agência é de que, no geral do País, as usinas solares centralizadas e eólicas (fontes renováveis de energia) responderão por mais de 90% da ampliação na capacidade de geração do Brasil, com destaque para os estados da Bahia, do Rio Grande do Norte e de Minas Gerais, que respondem juntos por mais de 70% da expansão planejada. Somente a Bahia, segundo a Aneel, deve incrementar sua capacidade instalada em mais de 3 mil MW no período, um aumento de quase 20% na matriz elétrica do estado.

Já Minas Gerais tem previsão de um acréscimo de 1,8 mil MW de capacidade instalada de geração solar fotovoltaica centralizada, o que representará um aumento de mais de 80% da participação dessa fonte na matriz elétrica daquele estado. O Brasil encerrou 2022 com uma expansão de 8.243,26 MW – a segunda maior registrada pela Aneel desde sua fundação, atrás apenas dos 9.528 MW alcançados em 2016. Até 31 de dezembro, o País somou 189.126,6 MW de potência fiscalizada.