Bolsas da Europa fecham em alta, com dados de inflação alemã e de olho em BCE

Os mercados acionários europeus fecharam em alta nesta sexta-feira (20), com a melhora do apetite de risco de investidores após a desaceleração do índice de preços ao produtor (PPI) da Alemanha, e de olho na fala da presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, para próximas perspectivas de juros.

Em Londres, o FTSE 100, subiu 0,30%, a 7.770,59 pontos, enquanto o índice DAX, em Frankfurt, seguiu o movimento e fechou em alta de 0,76%, a 15.033,56 pontos. O CAC 40, em Paris, avançou 0,63%, a 6.995,99 pontos, e o FTSE MIB, em Milão, avançou 0,70%, a 25.775,52 pontos. Já em Madri, o índice Ibex 35 subiu 1,38%, a 8.914,70 pontos. Por fim, na Bolsa de Lisboa, o PSI 20 subiu 0,88%, a 5.913,81 pontos. As cotações são preliminares.

Segundo análise da CMC Markets, o FTSE 100 ficou "para trás" nesta sexta em relação aos outros índices europeus, puxado para baixo pela fraqueza de alguns de seus componentes de maior capitalização, como Shell e AstraZeneca.

Presidente do BC europeu, Christine Lagarde afirmou nesta sexta, em painel no Fórum Econômico Mundial, em Davos, que deverá manter sua mentalidade sobre os aumentos das taxas de juros, ainda na busca pelo controle da inflação. Segundo análise da Oxford Economics, apesar de algumas notícias positivas para a zona do euro, o que sugere uma contração mais branda que a prevista pela empresa ano passado, fala como a de Lagarde sugerem postura ainda "hawkish" para o próximo juros, o que orienta os negócios pela incerteza em relação ao financiamento das empresas no futuro.

No radar de investidores, mas sem comentar sobre juros, está também a fala do dirigente Frank Elderson, que falou em discurso, na Mesa Redonda de Serviços Financeiros Europeus.

Indicando uma desaceleração na sua taxa anual, o PPI alemão veio como um alívio, é o que indica análise do Commerzbank, enviada para clientes. Entretanto, o banco alemão alerta que os fortes aumentos salariais estão criando uma onda de alta dos custos.

Já no Reino Unido, o resultado nas vendas do varejo de dezembro foi "decepcionante", segundo relatório da Capital Economics. Segundo análise, a fraqueza no setor deverá seguir ao longo de 2023, pelos aumentos das taxas de juros e de olho na recessão prevista pela empresa para o país.