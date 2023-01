Tempo de abertura de empresas em Porto Alegre tem queda histórica

Em um período de seis meses, Porto Alegre teve queda histórica no tempo de abertura de empresas. Em junho de 2022, o empreendedor esperava, em média, 24 horas. Em dezembro, reduziu para 15 horas: oito para viabilidade e sete para registro. É o menor tempo já registrado da Capital, de acordo com o painel Empresas e Negócios, do Governo Federal.

A implementação da automação da consulta de viabilidade em novembro de 2022 foi um dos principais responsáveis pelo resultado. Antes, para obter a análise do endereço onde pretendia abrir o empreendimento e conferir a disponibilidade, o empresário aguardava, em média, 14 horas, já que a pesquisa era praticamente manual. O trabalho integrado entre a Sala do Empreendedor, da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico e Turismo, Junta Comercial do Estado, Procempa e Sebrae, através do Cidade Empreendedora, acelerou processos.

A média na Região Sul está em 21 horas, enquanto no estado do Rio Grande do Sul é de 20 horas. A Prefeitura de Porto Alegre comemora o feito, visto que, em janeiro de 2021, o tempo médio de abertura era de 14 dias. "Estamos cada vez mais ativos junto às demandas que facilitam e agilizam a vida dos empreendedores. Governo digital é aquele que pensa de ponta a ponta para criar novas possibilidades e impulsionar o potencial da nossa cidade'', ressaltou Letícia Batistela, presidente da Procempa.