South Summit Brazil 2023 tem recorde de startups inscritas

A organização do South Summit Brazil 2023 confirmou, nesta quarta-feira (18), a inscrição de 2.020 participantes de diversas parte do mundo na Competição de Startups, um recorde para o evento. De acordo com o governo do Estado, correalizador da atividade, o número é mais do que o dobro do registrado na primeira edição brasileira, quando houve mil inscritos e cinco saíram vencedoras nas categorias Destaque, Mais Sustentável, Mais Escalável, Mais Inovadora e Melhor Time. O encontro ocorre de 29 a 31 de março, em Porto Alegre.

As startups representam 86 países, como Alemanha, Argentina, Austrália, Azerbaijão, Camarões, Chile, Colômbia, Espanha, Estados Unidos, Hong Kong, Indonésia, Israel, Nepal, Paquistão, Ucrânia e Zimbabwe. A adesão corresponde a 44% dos países e reforça o caráter global do evento.

Entre as empresas nacionais, estão confirmadas representantes de 92% dos estados brasileiros, com destaque para Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo e Santa Catarina. O prazo para o cadastro terminou em 16 de janeiro e foram aceitos projetos de qualquer setor e em qualquer estágio de desenvolvimento.

A Competição de Startups ocorre globalmente há dez anos e mais de 10 bilhões de dólares já foram investidos por fundos em startups inscritas na disputa. A expectativa é de que mais de cem fundos estejam presentes neste ano.

O governador em exercício, Gabriel Souza, ressalta que os números refletem o interesse dos empreendedores e consolida a importância da edição realizada em solo gaúcho. "O nosso objetivo é justamente esse: conectar startups, fundos de investimentos mundiais e empresas, além de atuar como uma vitrine de negócios brasileiros para o mundo", reforça Gabriel, que é o coordenador do Gabinete de Projetos Especiais, do qual o South Summit Brazil faz parte.