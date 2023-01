Último dia para se inscrever no concurso da Receita Federal

Interessados a um dos 699 postos de trabalho na Receita federal têm até o final desta quinta-feira (19) para efetuar a sua inscrição no concurso. Ao todo, são 230 vagas para auditor-fiscal (salário de R$ 21.029,09) e 469 para analista-tributário (salário de R$ 11.684,39), que serão distribuídas nas unidades do órgão de acordo com a disponibilidade. Os dois cargos exigem diploma de conclusão de curso superior em qualquer área.

A prova objetiva e a prova discursiva, que compõem a primeira parte da seleção, serão realizadas em todas as capitais do país, em 19 de março. A segunda etapa é o Curso de Formação Profissional, que ocorre de forma on-line, com provas realizadas presencialmente em até cinco polos: Brasília, Manaus, Recife, São Paulo e Curitiba.