Cidades da Serra ganham desconto de 50% no passeio de Maria Fumaça

De 18 de janeiro a 31 de março, moradores de 41 cidades próximas à Bento Gonçalves tem 50% de desconto no ingresso de dois dos principais atrativos da região: Maria Fumaça - Trem do Vinho e Parque Cultural Epopeia Italiana.

Percorrendo 23 quilômetros, a Maria Fumaça mantém acesa a cultura ferroviária e o encantamento com as históricas viagens de trem. O passeio entre Bento Gonçalves, Garibaldi e Carlos Barbosa - ou trajeto inverso - ainda proporciona momentos de diversão, música e cultura através das apresentações artísticas que acontecem dentro dos vagões, além de degustação de vinhos, espumante e suco de uva.

O Parque Cultural Epopeia Italiana conta a história real de um casal de imigrantes que em 1875 saíram de Pedersano, na Itália, e ajudaram a colonizar a região - hoje Uva e Vinho -, no interior do Rio Grande do Sul. A atração é o único parque no Brasil que conta um capítulo importante da história do país: a imigração italiana. Ambos os passeios são administrados e realizados pela Giordani Turismo.

Como garantir o desconto:

Para adquirir o bilhete com a tarifa especial (R$ 117,50 por passageiro) é necessário apresentar comprovante de residência recente, no momento da compra, que pode ser efetuada presencialmente ou na Central de Atendimento (54) 3455.2788. Crianças com até 5 anos estão isentas.

Municípios participantes:

1. André da Rocha

2. Antônio Prado

3. Barão

4. Bento Gonçalves

5. Boa Vista do Sul

6. Camargo

7. Carlos Barbosa

8. Casca

9. Caxias do Sul

10. Ciríaco

11. Coronel Pilar

12. Cotiporã

13. David Canabarro

14. Fagundes Varela

15. Farroupilha

16. Flores da Cunha

17. Garibaldi

18. Guaporé

19. Ipê

20. Marau

21. Monte Belo do Sul

22. Muliterno

23. Nova Alvorada

24. Nova Araçá

25. Nova Bassano

26. Nova Pádua

27. Nova Prata

28. Nova Roma do Sul

29. Pinto Bandeira

30. Protásio Alves

31. Santa Tereza

32. Santo Antônio do Palma

33. São Domingos do Sul

34. São Marcos

35. São Valentim do Sul

36. Serafina Corrêa

37. Vanini

38. Veranópolis

39. Vila Flores

40. Vila Maria

41. Vista Alegre do Prata