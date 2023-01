Atividades turísticas avançam 7,4% em novembro no RS, segundo pesquisa do IBGE

O índice de atividades turísticas no Rio Grande do Sul avançou 7,4% em novembro na comparação com outubro, de acordo com a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado foi a primeira alta após quatro meses de queda, quando acumulou um recuo de 14,7%. Com isso, o segmento de turismo está 7,2% acima do patamar de fevereiro de 2020.

Na comparação entre novembro de 2022 e o mesmo mês de 2021, o índice de volume de atividades turísticas no Estado subiu 15%, 20ª taxa positiva seguida. Foi um dos mais intensos crescimentosno periodo, acompanhado de São Paulo (0,7%) e Paraná (5,3%).

Para o secretário do Turismo, Vilson Covatti, o aumento da procura no Estado está intimamente ligada, além do trabalho realizado pelo setor privado, às ações de investimento e promoção realizadas pelo poder público, desde o reforço na pavimentação asfáltica até o auxílio técnico para que os municípios identifiquem seu perfil de turista.

“A participação em feiras, por exemplo, é fundamental para ressaltar a vocação turística dos destinos, que são reforçados com aplicação de recursos para infraestrutura. O programa Avançar no Turismo é um caso em que o Estado injetou verba de quase R$ 200 milhões para diversificação dos atrativos dos municípios", afirma Covatti.

A Pesquisa Mensal de Serviços, desenvolvida pelo IBGE desde 2011, produz indicadores que permitem acompanhar o comportamento conjuntural do setor de serviços no País e em diversos Estados.