Empresa familiar abre primeira filial em Caxias do Sul

Roberto Hunoff, de Caxias do Sul

Com 32 anos de atuação no comércio de Caxias do Sul, o Super Testolin investiu R$ 4 milhões em sua estratégia de ampliação de unidades. A primeira filial, localizada no Bairro Bela Vista, gerou 40 vagas diretas e 50 indiretas. A empresa familiar, administrada por Alberto Testolin e as filhas Jéssica Testolin e Angélica Testolin, mantém a matriz no Bairro Rio Branco.

Instalada no mesmo endereço do antigo mercado Zampieri, a nova loja tem área de 1.200 metros quadrados e funciona de segunda a segunda, das 8h às 20h. Com esse novo investimento, a expectativa da empresa é elevar o faturamento entre 40% e 60%. Carro–chefe do Testolin, os serviços de açougue, hortifruti e a padaria e confeitaria seguem em destaque no novo endereço.

Reforçando a história da marca, a filial inaugurada segue trabalhando com o conceito de mercado de bairro, com uma relação direta com os clientes. A proposta, segundo Alberto Testolin, é criar laços com a comunidade, entregando para o bairro um serviço com mais qualidade, próximo do público e com as características da marca. “As pessoas gostam da identificação com a gente. É um comércio feito de pessoas para pessoas. Muitos acompanharam o crescimento da Jéssica e da Angélica no mercado”, destaca.

Localizada entre os bairros Cruzeiro, Lourdes e Bela Vista, na Zona Leste de Caxias, a operação tem projeto arquitetônico que faz uma leitura da história do lugar. O pavilhão, que parece uma edificação industrial, foi revestido com telhas de metal, com reaproveitamento de matérias da antiga estrutura metálica, seguindo os conceitos contemporâneos de sustentabilidade. A fachada é aberta, integrada à paisagem. O ambiente interno privilegia o produto, destacando as mercadorias. O estacionamento próprio e gratuito oferece 60 vagas.

Seguindo um projeto de expansão e qualificação, os investimentos do Super Testolin serão ampliados em 2023. Ainda no primeiro semestre a nova loja deverá ganhar uma cafeteria localizada no mezanino. A empresa também prepara investimento no digital, com a criação de aplicativo para compras e incorporação de logística própria.