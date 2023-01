Festa da Uva e Ameixa oferece frutas direto do produtor para o consumidor

Neste sábado (14), foi aberta a 31ª Festa da Uva e Ameixa de Porto Alegre, na Praça Nossa Senhora de Belém, bairro Belém Velho, em Porto Alegre. O público também poderá conferir o espaço no domingo (15), e no próximo fim de semana, 21 e 22, sempre das 9h às 19h.

Estão instaladas no local, bancas com frutas orgânicas e convencionais, colhidas e oferecidas diretamente pelos produtores, além de artigos de artesanato e produtos coloniais. A expectativa da colheita deste ano é de 130 toneladas de uva e 90 de ameixa, superando as 200 toneladas da safra de 2022. Segundo o diretor de Articulação Institucional da Secretaria Municipal de Governança Local e Coordenação Política de Porto Alegre, Djedah Lisboa, a prefeitura está trabalhando pelo desenvolvimento rural na cidade com objetivo de fomentar a produção. “Estamos apoiando e oferecendo espaços para a comercialização direta dos agricultores aos consumidores. Nossa prioridade é que as famílias produzam cada vez mais e que esses produtos cheguem à população”, afirma.

“A venda direta ao público é essencial para movimentar a nossa cadeia produtiva e, também, a economia local. Para quem vende e para quem compra, o valor é mais justo e o produto tem melhor qualidade. Colhemos um dia antes, ou até mesmo no próprio dia, assim a fruta sempre é mais doce”, explica a produtora rural Giordana Piber, que também é diretora do Sindicato Rural de Porto Alegre, entidade organizadora da festa.

São seis produtores dos bairros Vila Nova, Belém Velho e Campo Novo com uvas Niágara Branca e Rosa, Bordô e Francesa, e ameixas Rubimel, Rainha Claudia e Sanguínea. Alguns oferecem outras frutas da estação, como melão, figo e morangos orgânicos. Também há bancas da Associação dos Produtores da Rede Agroecológica Metropolitana (RAMA), com produtos coloniais, como sucos, geleias, cucas e biscoitos, entre outros. O evento é realizado pelo Sindicato Rural de Porto Alegre, com o apoio da Secretaria Municipal de Governança Local e Coordenação Política (SMGOV), da Emater-RS e da Associação Comunitária do bairro Belém Velho.