Ibovespa cai 0,84%, mas avança 1,79% na semana

O Ibovespa emendou o segundo dia de perdas apesar da relativa recuperação em parte das ações do setor de varejo, pressionadas no dia anterior pela revelação, na noite da quarta-feira (11), da inconsistência contábil de R$ 20 bilhões em Americanas, o que afetou também as ações do setor financeiro na sexta-feira (13), ainda majoritariamente em desempenho negativo na sessão. Na semana, contudo, o Ibovespa conseguiu acumular ganho de 1,79%, vindo de perda de 0,70% no primeiro intervalo do ano. Em 2023, o índice da B3 acumula ganho de 1,08%.

Na sexta, cedeu 0,84%, aos 110.916,08 pontos, entre mínima de 110.427,64 e máxima de 111.846,71, saindo de abertura aos 111.843,47, quase igual ao pico do dia. Fraco, o giro financeiro ficou em cerca de R$ 20,6 bilhões. "O Ibovespa vinha de seis altas nesse começo de ano, em bom rali, mas houve uma contaminação, ontem, do caso Americanas, inclusive em bancos. Nos Estados Unidos, a inflação tem dado sinais auspiciosos, em nível mais brando, o que favorece emergentes como o Brasil, com a reabertura da China sendo outro fator favorável. O plano do Haddad, focado em aumento de arrecadação, mas também com corte de gastos, foi bem recebido pelo mercado, embora sem euforia, mesmo com a indicação, muito otimista, de que se pretende zerar o déficit (primário)", diz Paulo Gala, economista-chefe do Banco Master.

Nesta sexta-feira, as ações de Americanas - que permaneceram em leilão ao longo da maior parte da sessão anterior, em que cederam 77% - subiram hoje 15,81%, também passando por leilões em parte do dia. "Apesar de ter abdicado da posição, o ex-CEO (da Americanas) Sergio Rial segue orientando a diretoria interina na tomada de decisões. E isso se reflete nas ações da empresa na Bolsa, em forte alta após a queda de ontem, com a percepção de que os papéis estão muito baratos, o que atrai os investidores mais arrojados", diz Acilio Marinello, coordenador do MBA em Digital Banking da Trevisan Escola de Negócios.

Os bancos credores da Americanas concordaram em rolar a dívida da companhia, para evitar que ela quebre e gere efeito cascata tanto no sistema financeiro quanto no varejo. Mas condicionam que a empresa faça uma capitalização rapidamente, que deve se dar por meio da emissão de ações, em uma oferta de alguns bilhões de reais.

Logo abaixo de Americanas na sessão, destaque ainda para Magazine Luiza (+7,52%), logo à frente de Minerva (+4,67%) e de Carrefour Brasil (+2,50%). No lado oposto do Ibovespa, BRF (-6,54%), Alpargatas (-6,13%) e CVC (-5,93%). Entre as blue chips, apesar de o petróleo ter subido mais de 1% na sessão com o leve enfraquecimento do dólar no exterior e os dados da balança comercial na China, o dia foi moderadamente negativo para Petrobras, em baixa de 0,22% (ON) e de 0,24% (PN) no fechamento. Vale ON operou perto da estabilidade e encerrou dia com ganho de 0,09%, enquanto os bancos se mantiveram em ajuste negativo nesta sexta-feira (BTG -2,93%, Itaú PN -0,50%, Bradesco PN -0,33%, Unit do Santander -1,94%), à exceção de BB ON (+0,22%) e de Bradesco ON (+0,38%), entre as maiores instituições.

O dólar, por sua vez, encerrou a sessão em alta de 0,12%, cotado em R$ 5,1064, em leve recuperação após ter sustentado baixas em relação ao real na maior parte da tarde desta sexta. Apesar do ganho na última meia hora do pregão, a moeda americana encerrou a semana em queda de 2,48%, o mais intenso movimento de recuo semanal desde o início de dezembro. No ano, perde 3,29% na comparação com a moeda brasileira, que teve a sexta melhor performance entre as 25 principais moedas emergentes.

Agentes do mercado consultados pelo Broadcast atribuem o desempenho do real esta semana a uma combinação de dois fatores. Enquanto o ambiente externo se mostrou favorável - com a expectativa de desaceleração do aperto monetário nos Estados Unidos e a alta das commodities -, a resposta dos Três Poderes aos atos golpistas do último domingo e o anúncio de um plano de ajuste fiscal pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT) diminuíram a percepção de risco doméstico.