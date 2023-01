Calorão tardio deixa lojistas otimistas com vendas de ventilador e ar-condicionado

Os dias de calor intenso, que dão o justo apelido de 'Forno Alegre' à Capital dos gaúchos demoraram a chegar. Mas chegaram. E a semana com temperaturas acima dos 30º fez com que o lojistas aumentassem suas expectativas em relação à venda de ventiladores e ares-condicionados, de acordo com uma pesquisa realizada pelo Sindilojas Porto Alegre.

Conforme o levantamento, para 32% dos lojistas, as vendas de ventiladores tendem a crescer até o fim do verão. Já para a compra de ares-condicionados, esse número sobe para 45,2%. Em relação ao ano de 2022, para 21,3% dos lojistas entrevistados, as vendas de ventiladores cresceram, enquanto para quase 26%, houve aumento nas vendas de aparelhos de ar-condicionado.

A pesquisa aponta também para a intenção de desconto nos aparelhos, seja ventilador ou ar-condicionado, por parte dos comerciantes. Cerca de 85% das lojas que pretendem oferecer desconto (8% em média), o farão enquanto durarem seus estoques.

Além disso foi mapeado que, neste ano, os consumidores têm optado por ventiladores de mesa (26,7%), portátil (25,3%) e ventilador de coluna (24%). Já quanto aos ares-condicionados, o tipo Split lidera com folga, sendo citado por 92% dos lojistas. O aparelho de parede completa a lista com 8%. O valor médio do ventilador mais vendido neste ano ficou em R$ 210,00, ante os R$ 214,00 de 2022. Já o valor médio do ar-condicionado mais vendido agora em 2023 ficou em R$ 2.112. No ano passado o valor era de R$ 1.875.

Para o presidente do Sindilojas POA, Arcione Piva, a pesquisa apresenta dados compatíveis com a realidade, onde o consumidor está em compasso de espera, mas há um bom espaço para crescimento. “A estação mais quente do ano começou de forma tímida, sem os tradicionais dias abafados, impactando na compra desses eletrodomésticos.” Mas complementa: “Notamos que os lojistas demonstram certo otimismo para elevação nas vendas nesses próximos meses de verão”.