Conab deve criar agência de informações agropecuárias

A estruturação de uma agência de informações agropecuárias na Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) está em discussão em Brasília, em conversa entre os ministérios de Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA) e da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). O assunto foi tratado nesta semana em encontro entre os ministros Paulo Teixeira (MDA) e Carlos Fávaro (Agricultura).

A intenção é tornar a unidade semelhante ao Departamento de Agricultura dos EUA (USDA), cujos relatórios influenciam os mercados do mundo inteiro. A ideia chegou a avançar ainda na gestão da ex-ministra Tereza Cristina, que deu início a um processo para transformar a diretoria de Informações Agropecuárias e Políticas Agrícolas em uma agência de informações. O projeto, porém, não foi concluído.

Agora, ainda não está claro se o modelo será o mesmo ou se as mudanças serão implementadas de outra forma. A proposta é que a unidade, sob responsabilidade da Conab, sirva para subsidiar a tomada de decisões estratégicas do governo e da iniciativa privada com mais agilidade e eficiência.

Reintegrada ao MDA neste governo, deixando o guarda-chuva do Mapa, a Conab ainda aguarda a aprovação do nome do deputado estadual Edegar Pretto (PT-RS) pelo novo Conselho de Administração para comandar a estatal. Até lá, o assunto segue sendo conduzido pelo ministro Paulo Teixeira.

Nesse início de governo, Fávaro ainda pretende garantir mais participação na gestão da companhia. O Ministério da Agricultura deverá indicar dois dos quatro diretores da Conab.

“A Conab foi esvaziada no governo passado e perdeu a capacidade de fazer política pública. A prioridade é atender a agricultura familiar. Nosso pensamento é que a Conab também tem que trabalhar a serviço da média e da grande propriedade no Ministério da Agricultura. E precisa ser modernizada. Pode se tornar uma grande agência de informação nos moldes do USDA. Temos no Ministério da Agricultura o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que reúne mais de 10 mil estações meteorológicas públicas e privadas. Se fizermos um algoritmo para captar essas informações, podemos oferecer para produtores informações sobre questões climáticas como inundações, secas, geadas. Ajuda a prevenir perdas. E mantém a previsão de safra. E ampliar para relatórios sobre comercialização, estoques, e ajudar o mercado e o poder público a tomar decisões. Vamos fazer de uma forma paritária entre a agricultura familiar e empresarial”, disse Carlos Fávaro recentemente ao Poder 360•.

Na reunião desta semana, também foram discutidas a adoção de políticas públicas de apoio à comercialização da produção nacional e ações a serem desenvolvidas por meio de um orçamento compartilhado entre os dois ministérios, informou a assessoria.

“Tivemos os melhores diálogos possíveis para fazer com que a agricultura familiar e a grande agricultura brasileira caminhem na mesma direção de produzir alimentos saudáveis e baratos para o povo brasileiro e também para a exportação”, destacou Teixeira, em nota.