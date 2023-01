Americanas desaba e Ibovespa cai 0,59%

O derretimento das ações de Americanas (-77,33%) - as quais passaram a sessão essencialmente em leilão, com pouca liquidez - lançou a princípio uma onda de choque secundário sobre outras varejistas e também sobre os bancos - neste caso, pela exposição via concessão de crédito, que não se conhece individualmente -, mas o Ibovespa conseguiu conter danos desde o começo da tarde, embora não o suficiente para evitar o viés de baixa no fechamento (-0,59%), aos 111.850,22 pontos.

A descoberta e divulgação, na noite de quarta-feira, de inconsistências contábeis de R$ 20 bilhões por Sergio Rial, que deixou assim a função de CEO da Americanas poucos dias depois de assumi-la, afetou as ações não apenas do varejo e de bancos, mas também de companhias ligadas à 3G Capital, como Ambev (-1,33%). Entre as ações de bancos mais negociadas na sessão, destaque para perda de 1,40% em Itaú PN; de 2,34% em Bradesco PN; e de 3,95% em BTG.

Entre as de varejo, Via cedeu 5,38% ontem, com os investidores atentos à alavancagem da empresa, mas outros nomes do segmento conseguiram mudar de sinal e encerrar o dia em alta, como Magazine Luiza ( 5,28%), na ponta do Ibovespa, e Renner ( 2,02%), quinto maior ganho da carteira do índice, na sessão.

O giro financeiro do Ibovespa foi de R$ 32,6 bilhões, em que o índice oscilou entre mínima de 110.981,59 e máxima de 113.128,80, maior nível intradia desde 2 de dezembro (113.760,75), saindo de abertura aos 112.516,40 pontos. Na semana, a referência da B3 sustenta ganho de 2,65% e, em 2023, de 1,93%.

Ontem, o agora ex-CEO Rial afirmou esperar conseguir um acordo de 'standstill' com os bancos credores da varejista, mecanismo que permite a suspensão das cobranças das dívidas. Enquanto ganha tempo para pagá-las, o executivo afirmou que a empresa pode discutir um plano para se recapitalizar, e o grupo certamente não vai precisar de milhões de reais, mas sim de bilhões.

No fechamento, o índice de consumo (ICON) ainda mostrava perda de 2,42%, mas o desempenho favorável dos materiais básicos (IMAT 0,62%), embora um pouco enfraquecido em direção ao fechamento, foi contraponto à pressão negativa vista também no setor financeiro na sessão. Vale ON subiu hoje 0,53% e Petrobras avançou 0,54% (ON) e 1,44% (PN).

"Por regulamento, os grandes fundos acabam saindo logo do papel, vendendo o que tem a qualquer preço. Mas quem pode segurar, espera um momento melhor para decidir o que fazer. Não se sabe ainda ao certo o que aconteceu. Então, num primeiro momento, se procura olhar para as empresas do setor e as expostas à situação, buscando diferenciá-las - entender, por exemplo, quem faz a auditoria delas, ver se nomes de empresas se repetem ou não", diz Lucas Mastromonico, operador de renda variável da B.Side Investimentos.

No cenário mais amplo, "o mercado aguardava as medidas fiscais do ministro da Fazenda, Fernando Haddad", diz Rafael Azevedo, especialista em renda variável da Blue3. Mas, ao serem anunciadas foram recebidas a princípio como um não evento, sem fazer preço nos ativos, tampouco permitindo que o Ibovespa mudasse de sinal, já negativo, mesmo com a promessa de superávit primário de R$ 11 bilhões para o ano.

No mercado de câmbio, o dólar teve um dia de forte queda frente ao real. A moeda americana fechou em baixa de 1,58%, cotada a R$ 5,0990 na venda.